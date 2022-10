Dans les Dossiers : La désobéissance civile comme outil de « dernier recours »

Accès à la raffinerie de Cressier bloqué, soupe jetée sur un tableau de Van Gogh à Londres. Les activistes pour le climat usent parfois de méthodes controversées pour faire entendre leurs revendications. C’est ce qu’on appelle la désobéissance civile, un outil de communication qui s’est largement popularisé au cours de ces dernières années. Plusieurs associations sont d’ailleurs connues pour leurs actions « choc » comme Greenpeace ou encore Extinction Rebellion.

Léone Ruiz est assistante-doctorante spécialisée dans les études de processus sociaux à l’Université de Neuchâtel. « On parle de désobéissance civile lorsque des citoyens transgressent la loi ou commettent une infraction dans le but de défendre une cause », définit-elle. Ces actions visent à amener le changement dans la loi et la politique du gouvernement.