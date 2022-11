La commune de Reconvilier a renouvelé ses autorités. Les habitants élisaient leur Conseil municipal dimanche. Les sortants Yves Röthlisberger, Marc Voiblet de l’UDC et Ervin Grünenwald du PLR et Sympathisants ont été réélus. Etienne Gafner (UDC), Jean-Michel Hirschi et Pascale Beucler (PLR et Sympathisants) viennent compléter l’exécutif.

Daniel Buchser a quant a lui déjà été réélu tacitement à la mairie, faute d’autres candidats à la fin du dépôt des listes. /comm-ddc