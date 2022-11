Votations et élections : le programme de ce dimanche

Ça bouge dans les mairies de la région. Plusieurs communes renouvellent aujourd’hui leurs autorités. Parmi elles : St-Imier, Tramelan et Moutier. Des votations sont également prévues à Valbirse, Corgémont et Bienne. Les résultats seront à suivre dès 13h sur notre site et dans notre émission spéciale dès 13h.





Trois candidats en lice à St-Imier

Trois candidats sont en lice pour succéder au maire Denis Gerber : Corentin Jeanneret du PLR, Marco Pais Pereira pour ARC et le socialiste Quentin Colombo. Pour le conseil municipal, neuf noms ont été inscrits sur les listes déposées, trois pour chaque parti. Parmi les six sortants, quatre se représentent.







Duel à la mairie de Tramelan

Une mairie combattue aussi à Tramelan. Ça se jouera entre le sortant du PLR Philippe Augsburger et le chancelier actuel, le socialiste Hervé Gullotti. Pour le reste de l’exécutif, neuf candidats se disputent les six sièges en jeu. Parmi eux : tous les conseillers municipaux actuels briguent un nouveau mandat.

Deux candidats à la mairie de Moutier

Duel aussi à Moutier entre l’actuel maire du Centre Marcel Winistoerfer et Francis Pellaton du mouvement Moutier à venir. Le Conseil de ville voit tous ses membres se représenter à l’exception de Jean-Jacques Clémençon du PLR et de la centriste Claire-Lise Coste.

A noter que toutes ces communes renouvellent également leur législatif.







Votations à Valbirse, Corgémont et Bienne

Les habitants de Valbirse, de Bienne et de Corgémont notamment sont aussi appelés aux urnes.

A Valbirse, les citoyens se prononceront sur une grosse enveloppe de 13 millions de francs. Elle servira à rénover les écoles de Malleray et de Bévilard et à construire un nouveau bâtiment à Malleray. Le dossier avait déjà été débattu l’année dernière, mais il avait alors été devisé à 20 millions de francs. Le crédit soumis au peuple aujourd’hui a donc été réduit de 7 millions de francs après plusieurs modifications. La nouvelle version a abandonné par exemple l'idée de construire un parking souterrain dans la nouvelle bâtisse ou encore celle de remplacer les planchers des salles de classe de Malleray par des dalles en béton.





« Substance 2030 » en votation à Bienne

Journée décisive à Bienne cette fois. Pour les finances de la Ville précisément avec la votation sur le budget 2023, qui prend en compte pour la première fois les mesures d’assainissement des finances appelées « Substance 2030 ». Il comprend une augmentation des impôts. C’est là que la population devra trancher. Deux variantes au choix : soit les habitants et les entreprises voient leur taux passer de 1,63 à 1,78. Soit les impôts des firmes grimpent encore davantage pour s’établir à 1,98.







Un crédit à Corgémont

A Corgémont enfin, il sera question d’un crédit additionnel de 410'000 francs. Il servira à l’agrandissement de l’ESBV, l’école secondaire du Bas-Vallon. Un projet manifestement plus cher que prévu en raison de la qualité des sols et de l’augmentation du prix des matériaux. L’enveloppe – tout comme le crédit initial – sera partagée entre les trois communes qui profitent de cette école. La part de Corgémont s’élève à 128'000 francs. /ddc-gtr