Manifestations sportives : des subventions adaptées à la région

On l’appelle le « Guide pratique Fonds du sport ». C’est lui qui détaille les différents types de subventionnements au sport dans le canton de Berne. Le Jura bernois a pu adapter ce document à sa réalité, ceci dans le cadre de la dernière révision sur le statut particulier. Le Conseil du Jura bernois (CJB) l'a annoncé ce jeudi, évoquant une bonne nouvelle pour les organisateurs de manifestations sportives dans la région. Et la correction d'une forme d'injustice.





Un barème spécifique



Sans entrer dans le détail des lois et ordonnances, la règle est désormais la même pour tout le monde dans le canton de Berne, que la manifestation organisée soit qualifiée de petite, moyenne ou grande ; l'organisateur peut prétendre à une subvention de 2 francs par sportif ou sportive, mais aussi de 20% des frais de compétition imputables. Reste que ce barème uniforme péjore le Jura bernois, ne serait-ce qu’en raison de son faible bassin de population, a relevé jeudi le CJB. Il en aurait découlé une forte diminution des subventions pour des manifestations, notamment de petite taille. Certains organisateurs auraient vu leurs subventions fondre, passant de plusieurs milliers de francs de soutien à quelques centaines de francs seulement selon les projections. C’est pourquoi la possibilité a été offerte au Jura bernois de fixer son propre barème. Les plus petites manifestations, jusqu’à 10'000 francs de frais, pourront profiter d’un montant de 5 francs par participants, et surtout d’une subvention représentant 35% des frais imputables. Pour les moyennes, jusqu’à 25'000 francs, la subvention atteint 3 francs par participants et 30% des frais. Enfin, pour les budgets supérieurs, on retrouve les valeurs appliquées ailleurs dans le canton : 2 francs par sportif et 20% des frais. A noter que le montant maximal alloué à une compétition sportive est plafonné à 10'000 francs.







Mieux communiquer



Le Conseil du Jura bernois souhaite par ailleurs renforcer sa communication sur les possibilités de subventionnement. Les Fonds à disposition ne sont pas assez utilisés, a souligné jeudi l'institution. Le CJB tiendra d’ailleurs une séance plénière publique le 22 février, l’occasion pour qui le veut de recevoir toutes les informations nécessaires quant aux modes de subventionnement. /oza