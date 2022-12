Piscine de St-Imier : le point sur la rénovation

Les travaux de rénovation de la piscine de St-Imier avancent. Le projet est entré en septembre dans sa deuxième phase. Et il bénéficiera d’un important soutien : le Conseil du Jura bernois lui octroie une subvention de 286'000 francs, annonce faite jeudi matin en conférence de presse. L’occasion de faire le point sur le chantier et de rappeler les nombreuses améliorations prévues : nouvel espace pour les enfants, toboggan, endroit destiné aux familles et réfection des bassins avec un meilleur accès notamment. Les autorités planchent aussi sur un nouveau système d’entrée électronique. Le conseiller municipal de St-Imier Olivier Zimmermann estime que des synergies pourraient être trouvées avec d'autres installations sportives, par exemple la station de ski des Bugnenets-Savagnières :