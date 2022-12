Les entreprises biennoises résistent bien, mais les défis sont nombreux

Des défis et des incertitudes

Les auteurs du sondage notent que de nombreux défis se posent à l’heure actuelle aux entreprises. Plus de la moitié des acteurs sondés expliquent, par exemple, rencontrer des problèmes d’approvisionnement qui les poussent parfois à devoir réduire leurs offres. Ce constat est d’autant plus vrai pour les produits venant de l’étranger. Au niveau mondial d’ailleurs, le contexte géopolitique (guerre en Ukraine, politique zéro COVID-19 de la Chine) commence à se faire sentir et son impact pourrait être encore plus important avec le temps. Le manque de personnel est aussi un problème. Les patrons recherchent non seulement des employés qualifiés, mais surtout bilingues, remarquent les auteurs. Tous ces constats rendent difficiles les projections futures, avoue Joël Pauli :