Le décolletage à la conquête de la relève

Le décolletage recherche sa relève. La branche connaît actuellement une pénurie de personnel et souhaite motiver des jeunes à se former. C’est dans cette optique que l’association des fabricants de décolletages et de taillages (AFDT) a organisé avec l’entreprise Capsa à La Neuveville des portes ouvertes. L’objectif est d’attirer ceux en fin de scolarité (9e, 10e et 11e Harmos) et de leur présenter les différents métiers du secteur. Joëlle Schneiter, la directrice de l’AFDT :