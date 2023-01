Bienne accepte l’essai pilote sur le cannabis

Feu vert pour l’essai pilote sur le cannabis à Bienne. Le Conseil municipal de Bienne donne un avis positif à l'essai pilote SCRIPT de l'Université de Berne portant sur le cannabis. Le 24 août, il avait déjà approuvé une convention de prestations pluriannuelle portant sur un montant maximal de 80'000 francs.

L'essai pilote et l'étude de suivi ont pour objectif d'évaluer les effets d'une vente de cannabis régulée dans les pharmacies de Berne et de Bienne, ainsi que potentiellement dans d'autres villes, a indiqué mercredi l'exécutif. Les personnes qui participeront à l'étude devront être majeures et consommer déjà du cannabis.





Trois ans au maximum

L'étude, dont la durée n'excédera pas trois ans, fera l'objet d'un suivi médical permanent, détaille le communiqué. Le projet se déroulera strictement dans les limites de la loi relative à la recherche sur les êtres humains, loi qui fixe également des exigences sévères en matière de protection des données.

A Bienne, l'effectif des participants comptera entre 100 et 170 personnes, précise le Conseil municipal. La procédure d'inscription pour participer à l'étude sera lancée par l'Université de Berne dès que cette dernière aura obtenu l'autorisation nécessaire de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). /ATS-cro