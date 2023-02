Réseau de traite d'êtres humains démantelé à Bienne

Deux hommes et une femme devront répondre devant la justice bernoise de traite d'êtres humains, d'encouragement à la prostitution, de contrainte et de menaces. Ils sont soupçonnés d'avoir exploité plusieurs femmes à Bienne.

La police cantonale bernoise avait ouvert une enquête après avoir reçu des indices selon lesquels plusieurs femmes étaient exploitées à Bienne. Il s'est avéré que depuis le printemps 2021, des femmes avaient vraisemblablement voyagé d'Espagne vers la Suisse et que plusieurs d'entre elles avaient été amenées à Bienne.

Les accusés, deux hommes de 44 et 34 ans ainsi qu'une femme de 36 ans originaires de Cuba et d'Espagne décidaient du type et de l'ampleur de la prostitution, expliquent vendredi le Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales et la police.

Ils auraient aussi surveillé les victimes et leur auraient soustrait une grande part de leur revenu. La femme et l'un des deux hommes sont en détention provisoire en Suisse. Le second homme exécute une peine en Espagne. /ATS-gtr