« Oui, la schizophrénie se soigne ! »

C’est une maladie psychique qui peut toucher tout le monde, homme ou femme, de toute origine et sans distinction sociale. La schizophrénie concerne plus de 85'000 personnes en Suisse. Les Journées de la schizophrénie, qui débutent ce samedi 18 mars, sont l’occasion de déstigmatiser un trouble encore et toujours la cible de clichés discriminants. Jules Brischoux, un jeune père de famille prévôtois, a été diagnostiqué aux portes du monde adulte. Aujourd'hui stable, il insiste sur l'importance de parler de la maladie, d'attaquer les préjugés tout en distillant espoir et bienveillance. La même bienveillance dont il s'est nourri tout au long de son parcours.





De la paresse à la paranoïa

Pour Jules, tout a commencé par une forme de paresse, des troubles de la concentration. Des symptômes peu clairs au départ, mais qui ont fait place progressivement à des accès de paranoïa. « Je pensais que les gens de mon entourage, et même ceux dans la rue, parlaient de moi dans mon dos. Et pour dire du mal. Tu te sens enfermé, et c’est la peur qui commence à gouverner », explique-t-il. Une période extrêmement compliquée, d'autant que la maladie n'avait pas encore été détectée à ce stade. « Je n’avais simplement pas les outils pour avancer. »