Les abeilles sous la menace du frelon asiatique

Le frelon asiatique continue sa progression en Europe et en Suisse. L’année dernière, il a même pénétré dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant qu’il n’arrive dans le Jura bernois. La propagation de cette espèce représente un danger pour l’apiculture, car le frelon asiatique « se nourrit d’insecte, et l’abeille est pour lui une proie facile », comme l’explique Thomy Gross, président de la Fédération d’apiculture du Jura bernois.