La Plage des Six Pompes célèbre ses 30 ans

30 ans, ça se fête ! La Plage des Six Pompes sera de retour à La Chaux-de-Fonds du samedi 29 juillet au samedi 5 août 2023. Né en 1993 et reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals d’art de rue en Europe, l’évènement accueillera 52 compagnies européennes et internationales. Les organisateurs annoncent notamment le retour de « certaines compagnies ayant marqué les esprits » par le passé comme le Théâtre des Monstres ou le Grand Colossal Théâtre.

Nouvelle génération au rendez-vous

Le programme de la « Nouvelle Vague », accompagnant sur le terrain de nouvelles créations en arts de rues, a reçu un nombre record de 111 dossiers de postulations, dont six seront retenus pour cette édition 2023.

Le festival annonce aussi plusieurs collaborations. Le Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue présentera notamment cinq projets. Et les écoles préprofessionnelles Evaprod et Circo Bello auront également l’occasion d’exposer leur travail au public.