Une digitalisation pour les 50 ans de LNS

Actuellement, le marché Suisse est le plus important en Europe pour LNS. Le groupe emploie plus de 1'000 personnes dans le monde, réparties à tiers plus ou moins égal entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Rien que le site d’Orvin, qui abrite le siège social et la production de systèmes de ravitaillement de barres, compte environ 140 employés. /lyg