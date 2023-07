Une cour d’école repensée par les élèves à Péry-La Heutte

Les élèves de Péry-La Heutte imaginent ce à quoi devrait ressembler leur cour d’école idéale. Et le fruit de leur réflexion est en cours de devenir réalité.

Il y a quelques mois, les écoliers de l’établissement primaire ont été sollicités pour redessiner leur préau selon leurs goûts. L’objectif premier de cette démarche était de permettre à tout un chacun de se réapproprier l’espace trop souvent fragmenté. « On a remarqué que notre cour était essentiellement occupée par le football », constate par exemple le directeur Vincent Jolidon. Une situation qui excluait de fait certains enfants dans les secteurs pris par cette activité.





Des bancs, des jeux… et des piscines

Les premiers travaux de réflexion ont débuté en février. À ce moment-là, les élèves pouvaient encore imaginer tout ce qu’ils souhaitaient pour leur cour d’école. La direction et le corps enseignant, en collaboration avec l’association Lares, ont ensuite trié les propositions, éliminant parfois les plus farfelues : « C’était compliqué de réaliser un toboggan qui part depuis le toit pour terminer dans une piscine creusée », plaisante Vincent Jolidon en se remémorant certaines des idées les plus optimistes.

Les premiers éléments issus de cette procédure ont déjà vu le jour. On peut citer, par exemple, l’aménagement de deux bancs colorés de relaxation, de la création d’un mur végétal, de l’installation de tables de jeux ou encore de la peinture d’une fresque. Mais jusqu’ici, peu d’effets concrets ont déjà pu être constatés sur l’occupation du préau, reconnaît le directeur.