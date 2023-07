Léo-Paul Robert « en quête de la perfection »

Une nouvelle monographie d’art met à l’honneur un peintre biennois du 19e siècle. Elle retrace le parcours et les œuvres de Léo-Paul Robert, décédé il y a tout juste cent ans. L’ouvrage est le fruit de trois ans de recherches et d’écriture portées par le musicien et photographe naturaliste Olivier Gilliéron.

« En quête de perfection ». C’est le sous-titre que l'auteur a décidé de donner à son livre. Une formule empreinte de spiritualité : « Son art coïncide avec sa volonté d’amener ses œuvres vers Dieu », explique Olivier Gilliéron.