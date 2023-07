Les trésors de nos musées (3/10)

Notre série d’été sur les trésors de nos musées nous emmène au Sonnenberg, non loin de La Tanne. C’est ici que sont réunies et protégées d’importantes archives de la communauté mennonite. Le local se situe sous la chapelle du Jean Guy. Il n’est accessible que sur rendez-vous et n’a donc pas vraiment le rôle d’un musée, mais n’en est pas moins digne d’intérêt assure le responsable des archives de la Conférence mennonite suisse, Michel Ummel. Ce dernier rappelle que ces documents, parmi lesquels des bibles et des actes judiciaires, ont été presque miraculeusement conservés alors que les membres de la communauté mennonite étaient persécutés. « Dans ces moments, on pensait plutôt à sauver sa vie qu’à sauver du papier. » Michel Ummel nous parle aussi plus en détails de la chapelle du Jean Guy.