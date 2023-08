Kerine Pelletier Veya, nouvelle vice-rectrice de la HEP-BEJUNE

Une âme de sportive

Si Karine Pelletier Veya va surtout se plonger dans les dossiers et les classeurs de la HEP, dans sa vie privée elle pratique le sport avec passion. Le parcours d’obstacles, le ski de fonds, le trail running et des défis l’emmenant jusqu’en Laponie en 2020, avec le Lapony Trophy, une course en équipe au profit d’une association. « La pratique du sport a pu m’amener une certaine détermination ainsi que d’autres valeurs. Pour moi il y a très peu de choses graves dans la vie », explique Karine Pelletier Veya. /jse