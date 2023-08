Tramlabulle dévoile son affiche et une partie de son programme. Le festival international de la bande dessinée a choisi de mettre la musique à l’honneur en chargeant la réalisation de l’affiche à Pascal Mesenburg, dit Mezzo. Ce dessinateur de bande dessinée français rend hommage au célèbre guitariste Jimi Hendrix avec cette affiche, inspirée de son nouvel album « Kiss the sky ». Cet album, scénarisé par Jean-Michel Dupont, retrace justement le parcours du guitariste et chanteur américain. Une exposition ainsi qu’une conférence en présence des deux auteurs est au programme de Tramlabulle.



Au total, une trentaine d’auteurs sont attendus autour d’expositions, de spectacles, de concerts, d’ateliers de dessins et de stands de vente ou d’échange. Le programme complet sera dévoilé fin août à lors d’une conférence de presse. /comm-jad