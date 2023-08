Une dizaine de coursiers Just Eat parcourent les rues biennoises

El Rancho Cuba Bar, McDonald’s, L’Osteria : depuis début juin, ces restaurants biennois et une quinzaine d’autres vous livrent vos repas par le biais de coursiers Just Eat. Auparavant, les commandes sur la plateforme de livraison de plats cuisinés étaient prises en charge par les restaurants. Le manager logistique Just Eat pour la Suisse, Niels Bogaerts, explique cette nouveauté : le service de livraison souhaitait répondre à un besoin, tant pour les restaurateurs que pour les clients.