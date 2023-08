A Saignelégier, le Marché-Concours se termine avec Vincent Vallat

C’est une véritable tradition qui clôture le Marché-Concours à Saignelégier. Depuis 38 ans, Vincent Vallat ambiance le Café de la Poste pour le plus grand bonheur du public, pas encore rassasié après un week-end de fête du cheval franches-montagnes. Dimanche dès 22h et jusqu’à 3h du matin, l’artiste taignon a fait le show sur scène avec « ses potes » Thomas Queloz à la guitare, Rudy Teuscher au clavier et Vincent Boillat à la batterie. RJB s’est mêlée à la foule qui n’avait d’yeux et d’oreilles que pour le chanteur de Saignelégier. /nmy