Un nouvel étang pour la bergerie de Vauffelin

Pro Natura utilise particulièrement cette solution en montagne, car ce sont ces pâturages là qui en ont le plus besoin. Souvent isolés et dépourvus d’infrastructures, ils n’ont pas d’accès direct à de l’eau. En cas de sécheresse, les agriculteurs doivent donc soit sortir les gros moyens pour amener de quoi boire à leur bétail, ou alors rapatrier celui-ci à la ferme. Cette solution est souvent choisie, mais pose alors un nouveau problème, car les pâturages ne sont plus débroussaillés par les animaux. Pour Quentin Kohler, la construction d’un étang peut donc faciliter la vie des agriculteurs tout en réduisant « les va-et-vients d’hélicoptères » pendant l’été.