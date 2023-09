Le fOrum culture à Tavannes propose de grands spectacles régionaux

« Carpet Diem » sera aussi à retrouver sur scène à Bienne dès fin octobre. Ce spectacle sans paroles évoquera comment l’imagination peut naître de l’ennui. Deux autres pièces sont en cours de préparation pour le printemps 2024. Ces œuvres sont le fruit de co-production entre des compagnies théâtrales de la région et le fOrum culture de Tavannes. Celui-ci vise en effet à apporter son soutien, notamment financier, aux artistes du Jura bernois, du Jura et de Bienne. Pour cela, le centre culturel use de son réseau pour aider les pièces de théâtre à être diffusées plus loin en Suisse romande, et même au-delà, explique la porte-parole Aurélie Chalverat.