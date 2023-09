Découvrir la science de manière ludique

Apprendre en s’amusant. C’est le but d’une exposition qui prend place dans les locaux de la HEP-BEJUNE à Bienne. Son nom c’est « T’es sûr-e ? » et joue avec l’intuition, souvent trompeuse, des visiteurs. L’objectif c’est d’aborder de manière amusante les fondamentaux de la science tels que la physique, la mécanique ou encore l’acoustique. Catherine Taillard, la responsable de la médiathèque de la HEP, explique que : « C’est une exposition qui veut qu’on réfléchisse ». Il faut donc d’abord émettre une hypothèse, puis tester grâce à des machines installées pour l’occasion. « On peut être surpris par le résultat. On propose donc des explications pour chaque phénomène exposé », conclut-elle.