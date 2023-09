Le Jura bernois retrouvera son Tir régional

C’était attendu depuis 25 ans : le Jura bernois aura à nouveau son tir régional en 2025. L'Association jurassienne bernoise sportive de tir (AJBST) a présenté vendredi son projet : une manifestation sur deux week-ends, du 5 au 7 et du 12 au 14 septembre 2025. Le centre névralgique sera installé à la Halle des fêtes de Reconvilier, mais une dizaine de stands seront réquisitionnés sur tout le territoire régional, de St-Imier à Moutier en passant par Nods et Malleray-Bévilard. « L’AJBST compte 35 sections pour environ 1'000 membres. Toutes les sections seront impliquées dans la manifestation, de près ou de loin », insiste Martine Boillat, présidente. L'association a organisé le Tir cantonal en 2017. Une « magnifique expérience » qui a vu la participation de près de 11'000 tireurs. « C’est justement cette expérience, couplée au renouvellement du comité, qui nous a motivé à nous lancer dans ce projet de Tir régional. Il s'agit en quelque sorte d'un petit Tir cantonal puisqu'on attend plutôt entre 3'000 et 4'000 participants », poursuit Martine Boillat.