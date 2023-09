Le bois a le vent en poupe

Lors de cette journée à Tramelan, un parcours didactique permet d’en savoir plus sur les pâturages boisés. L’occasion aussi de mettre à l’honneur les activités touristiques en lien avec le bois, comme la randonnée, les raquettes et le ski de fond. Pour le président de l’association Lignum Jura bernois, une symbiose entre le bois et le tourisme existe déjà même s’il manque toutefois des investissements et un soutien politique.