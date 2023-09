Pas de glace avant mi-octobre, un véritable défi pour les utilisateurs

La décision de Prévôglace pose des contraintes aux utilisateurs de la patinoire de Moutier. La société a annoncé vendredi dernier que dès la saison prochaine, la glace ne serait disponible qu’à la mi-octobre, au lieu de la mi-septembre. Les étés toujours plus chauds et les couts liés à l’énergie utilisée pour la fabriquer en sont la cause. Toutefois, cette décision pose des problèmes aux utilisateurs, notamment au HC Moutier et au club des patineurs de Moutier.





Des problèmes financiers

Du côté du club des patineurs de Moutier, le gros problème est lié au porte-monnaie. En effet, la société loue déjà avant et après la saison des glaces ailleurs. « Si on doit le faire encore un mois de plus c’est plus compliqué. Ce sont des charges conséquentes, surtout qu’on sait que les finances du CPM ne sont pas au beau fixe », explique Nathalie Schranz, caissière du club. Pour cette année, les coûts supplémentaires devraient être absorbés, toutefois, il faudra trouver des solutions rapidement, sans impacter les membres. « On devra prendre des décisions, mais on ne pourra pas augmenter le prix du patinage, car une saison est déjà très chère », affirme-t-elle. Le CPM espère que la saison de glace sera prolongée sur le mois de mars, « une période où il fait plus froid ». Aucune décision à ce niveau-là n’a été prise pour l’heure.