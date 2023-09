Une 26e édition pour Tramlabulle

Tramelan a accueilli les fans de BD de la région du 22 au 24 septembre. Au rez-de-chaussée du CIP, une vingtaine de stands étaient installés. Les dessinateurs étaient nombreux sur les trois jours de la manifestation. Parmi les régionaux, la Jurassienne Léandre Ackermann était présente. D’autres plumes bien connues ont animé Tramlabulle : les dessinateurs de presse Vincent l’Epée et Caro.





Duel de dessin de presse

Samedi soir, un « battle » de dessin de presse était organisé, à savoir un duel durant lequel les dessinateurs se voient imposer un thème d’actualité. Ils doivent ensuite créer un dessin de presse, en direct et sous les yeux du public grâce à une caméra filmant leur dessin et le projetant sur un écran pour être vu du public. « L’immédiateté et l’interaction avec le public rend la chose plus forte que quand on travaille pour soi », explique Vincent l’Epée.