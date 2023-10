Nombre de candidats en baisse dans le Jurabernois : notre décryptage

Ils sont très exactement 776 Bernois à candidater en vue des élections fédérales du 22 octobre. Un record qui dépasse de 125 le dernier enregistré en 2019. Record également battu pour le total des listes qui s’élève cette année dans le canton à 39, soit 5 de plus que lors du dernier scrutin national. Mais paradoxalement, la tendance s’inverse à l’échelle régionale. À Bienne par exemple, le nombre de candidats pour le scrutin du 22 octobre se fixe à 32. C’est un de moins qu’il y a 4 ans. Dans le Jura bernois, la tendance est encore plus marquée avec un total de 23 personnes qui se lancent dans la course au national, soit 16 de moins qu’en 2019. Pour comprendre ce phénomène, nous avons tout d’abord cherché des réponses auprès des principaux intéressés, c’est-à-dire celles et ceux qui se présentent sur une liste cette année.





Explications des candidates et candidats

Pour le Neuvevillois Cyprien Louis, candidat vert, l’augmentation des listes et des candidatures dans le canton de Berne est avant tout à replacer dans son contexte. « On a un système proportionnel qui incite certains partis à présenter un nombre assez fou de listes avec pour but d’attirer un peu plus de voix pour les gens qui se trouvent sur la liste principale ».

La barrière de la langue est également un frein à se porter candidat pour un francophone, selon Virginie Heyer, candidate PLR. Mais pour la maire de Perrefitte, présenter moins de candidats peut aussi s’avérer être un choix stratégique. « Les principaux partis du Jura bernois ont peut-être décidé de concentrer leurs forces sur un ou deux candidats déjà connus dans la région, plutôt que de lancer plusieurs personnes dans la course ».

Un constat partagé par Anaïs Ryser, présidente des jeunes UDC du Jura bernois et candidate au National. « Pour une petite région comme la nôtre, il est plus judicieux de présenter un nombre restreint de candidats afin de recentrer le vote de la population et éviter que les voies se dispersent ».

Pour Maurane Riesen, députée au Grand Conseil bernois et candidate socialiste, le peu de candidats dans le Jura bernois cette année est aussi à mettre en relation avec les dernières élections fédérales d’il y a 4 ans. « En 2019, il y avait eu une liste entièrement francophone. C’est sûr que cela augmente le nombre de candidats du Jura bernois ».





Politologue à la rescousse

Pour tenter d’y voir plus clair au milieu de toutes ces pistes, nous avons demandé des éclairages à Marc Bühlmann, politologue et directeur d’Année Politique Suisse. Pour lui, ce nombre exceptionnellement faible de candidats dans le Jura bernois peut aussi trouver une explication dans la Question jurassienne, et plus précisément avec le départ de la ville de Moutier dans le canton du Jura, prévu pour le 1er janvier 2026.

« Si on calcule à l’échelle cantonale, 5% des candidats du canton de Berne devraient venir du Jura bernois. Aujourd’hui on est à 3,2%. Avec la perte de Moutier, on passerait de 5% à 4% donc oui, le départ de Moutier a un effet, ne serait-ce que sur le pool de candidats ».