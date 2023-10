Pas de nouvel étranger dans l’immédiat au HC Bienne

Évidemment dépendant de l’aspect financier, Martin Steinegger n’axe pas uniquement sa réflexion sur cet aspect. Selon lui, il faut penser au côté sportif. « On doit être prudent avec cette décision. Il y a des joueurs qui vont revenir et s’il y a trois étrangers surnuméraires, je ne pense pas que cela augmente la performance de ces derniers, au contraire », explique-t-il. Pour lui, le fait d’avoir cette menace de finir dans les gradins qui plane au-dessus de la tête de ces joueurs pourrait leur faire perdre la confiance. « Ils deviennent nerveux et cela n’aide pas », relate-t-il. Il ne cache pas qu’il souhaite avoir l’équipe la plus compétitive, mais il faut le faire de façon intelligente.

Une chose est sûre, il faudra trouver la bonne formule. Martin Steinegger a tout de même bon espoir pour son équipe qui reste sur deux victoires, une en championnat contre Rapperswil et une en Ligue des Champions contre le tenant du titre Tappara Tampere. Il faudra enchainer dès ce vendredi soir avec la réception de Lugano à 19h45, une rencontre à vivre en direct sur RJB dès 19h30 avec Jérémie Pignard et Christophe Wahl au commentaire. /lge