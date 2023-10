Participation politique : le Jura bernois fait « moins pire » qu’il y a quatre ans

Le Jura bernois, mauvais élève en comparaison cantonale ?

Tout comme il y a quatre ans, le taux de participation du Jura bernois détonne à l’échelle cantonale, dont la mobilisation citoyenne s’élève à 49,7% pour le Conseil national. Le directeur de Jb.B explique cet écart par la forte influence de la région Berne-Mittelland, la plus peuplée du canton. « Cette région et celle qui se rend le plus aux urnes et qui possède le plus grand nombre de conseillers nationaux », nuance-t-il.





Un message avant tout

Pour encourager les citoyens de la région à voter, Jura bernois.Bienne avait lancé une campagne. Elle avait mis en place un baromètre électoral, un outil qui permet de suivre l’évolution en temps réel du taux de participation dans chaque commune. « C’est surtout le message qui compte, précise son directeur. On voit qu’il y a un début de prise de conscience et ça doit se poursuivre ». /ddc