L'association effe célèbre ses 30 ans

L'association biennoise effe souffle ses 30 bougies cette année. Depuis 1993, elle propose des bilans de compétences pour différents publics, des formations continues pour adultes, mais aussi des programmes d’intégration et de prévention précoce pour les personnes issues de la migration. Des services qui ont évolué petit à petit, d’après Catherine Corbaz, coordinatrice et responsable formation chez effe. « Le concept de départ, c’était des bilans de compétence pour les femmes au foyer afin qu’elles puissent valoriser leurs ressources et réintégrer leur travail. Au fil du temps, l’offre s’est élargie aux personnes en recherche d’emploi et aux chômeurs ».





Accompagner les migrants avec un programme « d’empowerment »

En 2006, effe lance aussi « Femme-Tische », un programme national « d’empowerment » pour des personnes au bénéfice d’une expérience migratoire. 14 ans plus tard, l’association lance son équivalent : « Hommes-Tische ». Sabine Schnell, la responsable du programme de prévention précoce, mandatée par la Ville de Bienne et le Canton, explique le concept de ces deux programmes : des échanges sur toutes sortes de sujets pour aider aux problèmes du quotidien.