Berne-Jura : un budget serré pour les Eglises réformées

Le Synode de l’arrondissement jurassien des Eglises réformées s'est réuni samedi à Tavannes. Les délégués ont notamment validé un budget de 1'216'900 francs qui concerne principalement le financement des services régionaux. Des efforts ont été fait pour maîtriser les coûts afin d’arriver à un budget équilibré, ce qui nécessite une augmentation de la contribution des paroisses de quelques 70'000 francs, précise un communiqué publié dimanche.





Conseil réélu



Le Conseil du Synode jurassien a été élu pour la prochaine législature. Silvano Keller et Olivier Jordi continueront à en assumer respectivement la présidence et la vice-présidence. Gilles Bourquin et Dominique Desilvestri ont également été réélus. Michèle Morier-Genoud, présidente de la paroisse réformée française de Bienne, a été nouvellement élue. Deux sièges restent encore vacants.





Avenir assuré pour le Centre de Sornetan



En ce qui concerne le Centre de Sornetan, devenu désormais un espace d’accueil pour migrants, le contrat de bail avec la Croix-Rouge, qui occupe les locaux, a été pérennisé à durée indéterminée. Le bâtiment reste toutefois en vente.





Centre social protestant



L’assemblée du Centre social protestant, qui se tenait à la suite du Synode, a également accepté son budget 2024 qui se monte à 953'164 francs. La contribution des paroisses de l’arrondissement reste inchangée à 546'871 francs, tout comme celle des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à 178'900. Le budget d’exploitation 2024 qui se monte à 10'728'374 francs, a également été validé. Il implique l'ensemble des secteurs comme les magasins Regenove par exemple. En ce qui concerne le dépôt d’un permis de construire pour l’assainissement de l’enveloppe extérieur du bâtiment de Tramelan, il a lui aussi été approuvé par le comité. /comm-rme