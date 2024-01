Le CCL de St-Imier dévoile son programme de demi-saison

Evènement phare de cette demi-saison, le week-end humour proposera non pas deux, mais trois soirées ! En tête d’affiche le comédien Michel Boujenah jouera « Adieu les magnifiques », le dernier volet de sa saga humoristique. Deux linguistes belges, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, se joueront des fautes de français dans leur spectacle « La convivialité ou la faute de l’orthographe ». Enfin, le Duo Full Housse clôturera ce week-end de rires avec « Alta cultura », un spectacle tous publics à mi-chemin entre le cirque et la comédie. Des événements qui permettront au public de s’échapper un instant de la réalité, mais aussi de rire, danser et se questionner.





Les artistes locaux prendront possession du CCL

Le Jura bernois et Bienne seront aussi représentés par des artistes locaux à l’image de Augusta Balla, comédienne de Corgémont. Elle interprètera un rôle principal dans la scène « Le ciel au-dessus », de Utopik Family, seule troupe professionnelle du Jura bernois. Toujours dans l’univers du théâtre, c’est la troupe d’amateurs biennois Les Electrons Libres qui présentera sa nouvelle production intitulée « Court-circuit ». La violoncelliste Noémy Braun, originaire de St-Imier fera danser le public à l’occasion de la « soirée à deux bals ». Un projet présenté dans le cadre du vingtième anniversaire d’éviDanse, le concept qui fédère les centres culturels du Jura et du Jura bernois autour de bals dansants. Les informations plus détaillées concernant la programmation sont à retrouver sur le site internet du CCL. /vfe-ovo