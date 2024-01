Le recensement architectural bernois a perdu en volume, mais pas en qualité

Une application en ligne pour recenser les monuments historiques du canton de Berne. Avec l’aide des communes et d’autres parties externes, l’évaluation des 25'000 objets dignes de conservation et des 2'000 ensembles bâtis a pu être terminée dans les délais, fin novembre passé. Le Service des monuments historiques a d’abord déterminé quels ensembles bâtis et objets inventoriés devaient être retirés du recensement architectural. La révision du recensement architectural est maintenant achevée. Au final, près de 11 000 objets et 500 ensembles bâtis ont été radiés de l’inventaire. /comm-ehe