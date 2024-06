« 40 ans / 40 voix » avec Maude Richon et Olivier Kurth

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce lundi, on s’intéresse à la radio en tant que tremplin. Nombreux sont les journalistes qui, après avoir appris le métier dans les radios régionales, se tournent vers la RTS et la télévision. Gilles Clémençon, Cédric Adrover, Thibaut Schaller par exemple, mais aussi Olivier Kurth et Maude Richon, nos invités du jour.

Ni l’une, ni l’autre ne s’imaginait atterrir sur ce grand paquebot qu’est la RTS. Maude Richon et Olivier Kurth le concèdent toutefois : leur passage à RJB aura été extrêmement formateur. L’émission au complet est à écouter ci-dessous. /oza