« 40 ans / 40 voix » avec David Pietronigro et Jérôme Beuchat

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce jeudi, pour l’avant-dernier épisode, c’est le hockey sur glace qui était au centre des débats. David Pietronigro et Jérôme Beuchat ont tous deux appris le métier de journaliste à RJB, et les deux compères n’ont jamais caché leur attrait pour le sport, le hockey en particulier dont ils ont fait leur spécialité. L’occasion d’évoquer leurs nombreux souvenirs et anecdotes collectés aux abords des patinoires, aussi de ressortir des tiroirs quelques savoureuses casseroles. A écouter ci-dessous.