« 40 ans / 40 voix » avec toute l’équipe RJB

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. Et une toute dernière émission, la quarantième, pour clore en beauté ces deux mois de partage et d’émotion à l’antenne. Ce vendredi, une grande partie de l’équipe actuelle de RJB était au studio pour profiter d’un moment festif et convivial. L’occasion d’en savoir davantage sur l’ambiance qui règne dans les locaux de la rue de l’Orgerie à Tavannes, aussi de découvrir quelques secrets des membres de l’équipe. Un feu d’artifice final plein de bonne humeur, pour remercier toute l’équipe, les invités et les auditeurs.