La ligne du Weissenstein sera maintenue

Les touristes et les pendulaires pourront continuer de prendre le train entre Moutier et Soleure. La Confédération accepte de financer la rénovation du tunnel du Weissenstein. L’office fédéral des Transports a annoncé mardi que 85 millions de francs seront investis pour son assainissement. L’exploitation du tunnel pourra perdurer au moins 25 ans.

Privilégier les régions plutôt que le porte-monnaie

Le tunnel, centenaire, était menacé de fermeture à cause des frais nécessaires pour le rénover. Les cantons de Berne et de Soleure avaient protesté et un comité de soutien au tunnel s’était mis en place. Finalement, « leurs préoccupations l’emportent sur les réflexions d’ordre économique » selon les mots du communiqué de l’OFT. Il attend des cantons qu’ils prennent des mesures afin de rendre la ligne attractive.

Nécessité pour le tourisme

«Passablement de touristes suisse alémaniques arrivent dans la région par cette voie-là » souligne Jean-Jacques Clémençon, conseiller municipal à Moutier et membre du comité de soutien au tunnel. « C’est une liaison très importante pour notre région » poursuit-il, songeant à l’afflux de visiteurs pour le Siky Ranch et la zone du Raimeux.

Développement futur

Mais ce rôle est appelé à évoluer pour Francis Daetwyler, secrétaire général de la Conférence régionale des transports. « Il est acquis que les besoins de mobilité augmenteront, cela va aussi se traduire par un regain d’intérêt pour la ligne du Weissenstein ». Seul bémol pour lui : la Confédération n’a pas choisi la variante la plus chère, qui aurait permis d’assurer le maintien de la ligne pour 50 ans. /sca