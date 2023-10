Les CFF seraient prêts à faire marche arrière

Les CFF seraient prêts à faire des concessions sur l’horaire 2025. Présentée au mois de mai, la nouvelle mouture avait suscité la colère de nombreuses villes, dont Delémont, Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, mais aussi des Hautes écoles et de l’aéroport de Genève. La suppression de la liaison directe entre l’Arc Jurassien et Genève dès 2025 et jusqu’en 2035 à la suite de travaux en est la cause. La RTS a révélé jeudi soir que les CFF ont lancé des études pour trouver d’autres solutions sur la ligne du pied du Jura. Ainsi des trains directs entre Zurich et Genève, passant par Bienne et Neuchâtel, doivent être rajoutés. Le porte-parole des CFF Frédéric Revaz précise sur la RTS que des discussions sont menées avec la branche du transport des marchandises pour libérer des créneaux.

Autre concession : les changements de trains dans la gare vaudoise de Renens devraient être facilités. Lorsque les voyageurs devront descendre du convoi, ils devraient pouvoir prendre le train en face, alors que le projet initial forçait les utilisateurs à changer de quai. /ncp