Les travaux sur la ligne Bienne-Bâle peuvent débuter

L’introduction de trains toutes les demi-heures sur la ligne Bienne-Delémont-Bâle entre dans le concret. Les CFF peuvent construire le doublement de la voie entre Grellingue et Duggingen. L’autorisation délivrée par l’Office fédéral des transports n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal administratif fédéral, selon un communiqué transmis mardi par la compagnie ferroviaire. Le coup d’envoi des travaux préparatoires sur le tronçon entre les deux communes du canton de Bâle-Campagne sera donné ce mercredi. Le chantier de construction commencera en avril pour prendre fin en septembre 2025. Il occasionnera des perturbations voire des interruptions de trafic. Les CFF mettront en place un service de remplacement pour les voyageurs.

Le projet, d'un montant de 133 millions de francs, fait partie de l'étape d'aménagement 2035. La Confédération en est à la fois le mandant et le bailleur de fonds. Les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure ont cofinancé la planification et l'étude de projet, rappellent les CFF. /comm-nmy-ats