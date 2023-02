Trafic ferroviaire interrompu entre Bienne et Péry

Restrictions dans le trafic ferroviaire entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. Tous les trains sont supprimés ce lundi pour une durée indéterminée indique les Chemins de fer fédéraux sur leur site internet. Un train bloque la ligne entre Bienne et Péry. Indications, correspondances et respect de l’horaire sans garantie. Veuillez-vous informer des changements possibles avant votre départ. /sbo