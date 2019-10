Courir pour prévenir le cancer

Sport et cancer, une relation compliquée mais bénéfique

L’objectif de ce partenariat entre les Courses du Tabeillon et la Ligue jurassienne contre le cancer consiste également à mettre en valeur la pratique d’un sport de manière régulière. Cela s’avère en effet bénéfique dans la prévention, dans la guérison ainsi que dans la rémission d’un cancer. Dans cette optique, et c’est nouveau cette année, une marche de la solidarité a été mise sur pied conjointement par les organisateurs et la LJC. La doctoresse Ludivine Mercier nous a présenté les bienfaits d’une activité sportive régulière, même légère. /ygo