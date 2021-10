Le Trophée jurassien VTT pour Andy Kläy et Marine Schaller

Andy Kläy et Marine Schaller conservent leur titre sur le Trophée jurassien. Les deux cyclistes ont fait coup double au Tabeillon dimanche à Glovelier. Ils ont remporté l’épreuve de 21 km pour 536 m de dénivelé positif pour ainsi s’offrir le Trophée jurassien VTT. La course vadaise a fait office de 5e et dernière manche de championnat. L’habitant de Mettembert s’est imposé en 50’24’’ devant Didier Kläy de Mettembert (+21’’) et Loris Hintzy de Vicques (+25’’). Dans la catégorie féminine, la citoyenne de Bassecourt, connue auparavant sous le nom de Marine Groccia, l’a emportée en 1h04’33’’ devant Marianne Froidevaux des Breuleux (+47’’) et Cristel Hubacher de Soyhières (+2’18’’). Les deux champions ont déjà remporté l’édition 2019 du Trophée jurassien. La cuvée 2020 a été annulée à cause de la pandémie.