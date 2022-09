Le Trophée de la Tour de Moron avec un symbole endommagé

Le Trophée de la Tour de Moron organise sa 10e édition malgré un décor grandement modifié. La course à pied se tiendra dimanche du côté de Malleray. Elle compte pour le Trophée jurassien. Le Groupe sportif Malleray-Bévilard, organisateur de l’épreuve, n’a jamais pensé à l’annuler ou modifier son parcours après les dégâts qui ont eu lieu en mai et juin dernier sur la Tour de Moron. Yann Minder, président du comité d’organisation, estime que cet incident n’a aucune influence sur le bon déroulement de la course : « La Tour de Moron, c’est un monument pour les gens de la région. Ça va faire bizarre pour tout le monde de la voir cassée. » Il n’y aura finalement qu’un seul changement au niveau de l’arrivée, la tente du ravitaillement est déplacée en raison de la zone de sécurité mise en place. Quant au futur de la course, il ne dépendra pas de l’avenir de l’édifice selon Yann Minder.