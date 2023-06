Une reine inédite sur la Course des Franches

La surprise a même été totale pour elle. C’est dire que personne ne s’attendait à voir Léna Beyeler empocher la Course des Franches vendredi soir au Noirmont. La sportive de Rebeuvelier a célébré sa 1re victoire sur une épreuve du Trophée jurassien de course à pied. Elle a signé un temps de 45’55’’ sur le tracé de 10 km pour 280 m de dénivelé de cette 3e manche de la saison. Suffisant pour devancer Méline Lovis de Vicques de 30’’ et Vanessa Aellig de Bassecourt de 1’20’’. « Ça fait super plaisir », a avoué Léna Beyeler tout en ne cachant pas que « ce plaisir est modéré » en l’absence de Romane Gauthier et Morgane Crausaz, les dominatrices du début de saison. Elle concède aussi que gagner une course est « un jeu qui est prenant ». L’appétit vient donc en mangeant.