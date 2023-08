Andy Kläy et Michael Morand les plus rapides à Montvoie

Alors que sa disparition était annoncée l’an dernier, le contre-la-montre du Col de Montvoie a accueilli ce dimanche dans les deux disciplines comptant pour le Trophée jurassien 85 vététistes et 134 coureurs à pied.

Andy Kläy de Mettembert a été le plus rapide sur le tracé VTT de 9,5 km sur les hauteurs de Fontenais avec un chrono en 25’44’’. Il a devancé le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat de 1’38’’ et Evan Cerf de Seleute de 2’08’’. Chez les dames, la victoire est revenue à Sandra Stadelmann de Delémont en 34’’11 qui termine avec 1’41’’ d’avance sur l’Alsacienne Nadine Schreiber et 3’41’’ sur Katja Vögeli de Péry.





Kirlène Dolce devance Romane Gauthier de deux secondes !



Chez les coureurs à pied, Michael Morand de Court a dompté la concurrence en bouclant le tracé de 7 km en 31’00’’. Le jeune Colin Vallat, 18 ans, de Villars-sur-Fontenais, a pris la deuxième place à 59’’ du vainqueur tandis que Gilles Bailly de Moutier complète le podium à 1’35’’. Kirlène Dolce de Vicques a été la plus rapide au sein du peloton féminin avec une victoire en 37’14’’, soit seulement deux petites secondes de mieux que La Noirmonière Romane Gauthier qui s’empare de la deuxième place. Léna Beyeler de Rebeuvelier monte sur la dernière marche du podium avec 1’47’’ de retard sur la vainqueure. /comm-jpi







Résultats détaillés par catégorie et discipline du CLM du Col de Montvoie 2023