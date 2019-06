Bruno Vitali arrache la 1re manche des TJ Series d’un souffle

La première manche des toutes nouvelles « TJ Series » qui se disputait mercredi soir dans Le Val Terbi a connu un franc succès avec 180 participants ! La victoire est revenue au favoris et local de l’étape, Bruno Vitali. Le vététiste de Corban a bouclé les 15,6 km (492 m de dénivelés) en 35 minutes et 31 secondes, ne devançant le français Victor Lab que de trois secondes et six centièmes seulement. Luca Micheli de Tavannes complète le podium à 1’06’’ du vainqueur.

Chez les dames, la course a été assommée par la Française Hélène Clauzel en 41’30’’ qui devance la concurrence de plus de quatre minutes. La junior delémontaine Maëva Blandino s’empare de la 2place à 4’31’’ devant Géraldine Meyrat des Breuleux qui accuse plus de six minutes de retard sur la tête de course. La prochaine étape des TJ Series aura lieu mercredi prochain, le 12 juin, à La Baroche. /jpi