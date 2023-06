Micha Klötzli, du Trophée jurassien aux courses marathons

Dans une discipline où le matériel représente un budget conséquent qui s’élève vite autour des 20'000 francs, Team Bulls Suisse fournit à Micha Klötzli des vélos à la pointe et un soutien à la performance en course via le programme d’entraînement, la diététique, etc. Une petite révolution dans sa vie de cycliste qui va l’amener sur davantage de courses internationales, notamment en coupe du monde. Par conséquent, sa présence ce dimanche à Develier sur la Race Bike Cho comptant pour le Trophée jurassien sera l’une de ses rares sorties régionales de la saison. « Je ne pourrai pas faire toutes les courses régionales que je faisais les autres années parce que j’ai d’autres priorités, je m’alignerai sur celles où je suis disponible. Je m’entraîne quand même jusqu’à 26 heures par semaine, car pour la distance marathon il faut faire de longues sorties de quatre à six heures et le volume est élevé », explique Micha Klötzli. Les courses régionales, à l’instar de la Race Bike Cho, seront donc occasionnellement intégrées à son programme en guise d’entraînement… « et pour le plaisir », sourit le coureur. Essentiel ! /jpi