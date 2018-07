Un Alémanique triomphe au Mont-de-Coeuve

Un ancien médaillé olympique triomphe au Mont-de-Coeuve. Niklaus Schurtenberger s'est imposé, dimanche, lors du Grand Prix de saut d'obstacles qui a réuni une vingtaine de participants. Celui qui a pris la 3e place du concours par équipes aux JO de 2008 a devancé deux Jurassiens, Edwin Smits et Alain Jufer.

En petit comité

Ils n'étaient qu'une vingtaine à se disputer le titre sur le parcours exigeant du Mont-de-Coeuve. Sous un soleil de plomb, quatre concurrents ont réussi à se qualifier pour le barrage en réalisant un sans-faute lors de leur premier passage. Parmi eux, on retrouvait les deux favoris jurassiens, Edwin Smits avec son cheval Pikelot von Hof et le tenant du titre, Alain Jufer, avec Chellatus R. Le cavalier de Chevenez était un peu diminué physiquement après avoir reçu un coup au torse avec un autre cheval sur ce Grand Prix. Mais il a réussi à réaliser le premier sans-faute dans le barrage. Alain Jufer, lui, a tout misé sur la vitesse d'exécution et a fait tomber une perche, tout comme le Fribourgeois Jean-Maurice Brahier. C'est finalement le dernier cavalier à s'élancer, l'Alémanique Niklaus Schurtenberger, qui a réalisé un parcours parfait, avec une seconde de moins au compteur qu'Edwin Smits. Le médaillé olympique de 2008 a donc devancé au final les Jurassiens Edwin Smits, déjà 2e l'an dernier, et Alain Jufer. Parmi les autres cavaliers régionaux, on retrouve Anthony Bourquard 12e avec Indiana des Abattes, Flavien Auberson 14e avec Daniel III et Nicolas Maître 20e avec Bip Bip II.

A noter qu'Edwin Smits a remporté au Mont-de-Coeuve l'épreuve majeure du championnat jurassien, organisé par la Société de cavalerie d'Ajoie. /mle