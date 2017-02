Un réalisme étonnant

Le HC Bienne a cueilli sa 21e victoire de l’exercice. Les Seelandais sont allés gagner 4-1 à Malley face au Lausanne HC jeudi soir. A sept rencontres du terme de la saison régulière de LNA de hockey sur glace, les Biennois comptent douze points d’avance sur la barre, synonyme de play-off.

Les Vaudois sont entrés dans la rencontre le pied au plancher. Ils ont totalement privé de palet les Seelandais qui ont accumulé les pénalités. Heureusement pour le HC Bienne, Jonas Hiller était dans un très grand soir et a pu retarder l’échéance. Mais à la 16e minute, sur une énième tentative lausannoise, Etienne Froidevaux est parvenu à ouvrir la marque en supériorité numérique. Alors que les deux équipes auraient dû atteindre la première pause avec une confortable avance pour Lausanne, les Biennois se sont permis d’égaliser via Toni Rajala à 32 secondes de la sirène.

On prend les mêmes et on recommence durant le tiers intermédiaire. Les Lausannois dominent, mais n’arrivent pas à percer une défense seelandaise extrêmement bien en place. Et sur une supériorité numérique, le Biennois Marco Maurer a réussi à tromper le gardien Pascal Caminada de la ligne bleue (28e). Les Seelandais ont pris à ce moment-là l’avantage et ne le perdront plus. Philipp Wetzel d’un solo dont lui seul à le secret (34e) et Mathieu Tschantré (47e) ont donné au HC Bienne une avance confortable pour pouvoir gérer la fin de la partie.

Grâce à ce succès, les hommes de Mike McNamara remontent à la cinquième place du classement, mais creusent encore un peu plus l’écart avec la barre. /jeb

Lausanne - Bienne 1-4 (1-1 0-2 0-1)

Buts: 16e Froidevaux (Pesonen, Schelling/à 5 contre 4) 1-0. 20e Rajala (Earl, Lundin/à 5 contre 4) 1-1. 28e Maurer (Pouliot, Haas/à 5 contre 4) 1-2. 34e Wetzel (Jecker) 1-3. 46e Tschantré (Pouliot, Haas/à 5 contre 4) 1-4.

Lausanne: Caminada; Gobbi, Fischer; Trutmann, Genazzi; Borlat, Junland; Nodari; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubuehler, Schelling.

Bienne: Hiller; Dufner, Steiner; Lundin, Dave Sutter; Jecker, Maurer; Hächler; Tschantré, Haas, Pouliot; Schmutz, Earl, Rajala; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Classement: 1. Berne* 43/91. 2. Zoug* 42/90. 3. Zurich Lions* 43/89. 4. Lausanne* 44/74. 5. Bienne 43/64. 6. Davos 42/62. 7. Genève-Servette 43/60. 8. Lugano 44/59. 9. Langnau Tigers 43/52. 10. Kloten 43/50. 11. Fribourg-Gottéron 43/42. 12. Ambri-Piotta 43/41. * qualifié pour les play-off.